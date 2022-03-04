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    Adana'da sokakta elinde silahla yürüyen kişi, polislere ateş açtı

    Adana'da sokak ortasında elinde silahla yürüyen Ergün D., kendisine 'dur' ihtarında bulunan sivil polis ekiplerine ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, ekip aracına bir mermi isabet etti.
    • DHA
    • 04.03.2022 - 00:32
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    Adana'da sokakta elinde silahla yürüyen kişi, polislere ateş açtı

    Saat 22.30 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, devriye görevinde bulunan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği'nde görevli sivil ekip, bir kişinin elinde silahla yürüdüğünü fark etti.

    POLİSLERE ATEŞ AÇTI

    Şüpheli, kendisine 'dur' ihtarında bulunan polislerin üzerine ateş açtı. Şüphelinin silahından çıkan bir mermi, ekip aracına isabet etti. Polislerin durumu telsizle bildirmesi üzerine bölgeye Asayiş, TEM ve Özel Harekat şubelerinden çok sayıda ekip sevk edildi.

    ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Saldırıda yaralanan olmazken, havaya ateş ederek kaçan şüpheli fazla uzaklaşamadan yakalandı. Yapılan kimlik sorgusunda ismi Ergün D. olduğu belirlenen şüphelinin daha önceden silahlı yaralama ve kurşunlama suçlarına karıştığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

    Adana da sokakta elinde silahla yürüyen kişi, polislere ateş açtı #1

    Adana da sokakta elinde silahla yürüyen kişi, polislere ateş açtı #2

    Adana da sokakta elinde silahla yürüyen kişi, polislere ateş açtı #3

    Adana da sokakta elinde silahla yürüyen kişi, polislere ateş açtı #4


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