SOLOTÜRK İstanbul'da çevre tanıma uçuşu yaptı

30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi hazırlıklar devam ediyor. İstanbul ve birçok ilde düzenlenecek etkinliklerde Zafer Bayramı'nın 102. yılı kutlanacak.
Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul Yenikapı'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
Gösteri öncesi SOLOTÜRK'ün İstanbul semalarında çıkardığı sesler, 30 Ağustos etkinlikleri öncesi prova uçuşundan kaynaklandığı öğrenildi.
SOLOTÜRK'ÜN UÇUŞ PROGRAMI
SOLOTÜRK'ün 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında gösteri uçuşu programı şöyle:
Çevre tanıma uçuşu:
Tarih: 28 Ağustos 2024 Çarşamba
Saat: 10.30
Yer: Yenikapı Meydanı, İstanbul
Prova uçuşu:
Tarih: 28 Ağustos 2024 Çarşamba
Saat: 18.00
Yer: Yenikapı Meydanı, İstanbul
Gösteri uçuşu:
Tarih: 30 Ağustos 2024 Cuma
Saat: 18.00
Yer: Yenikapı Meydanı, İstanbulHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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