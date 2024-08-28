SOLOTÜRK İstanbul'da çevre tanıma uçuşu yaptı Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için yapacağı prova öncesi İstanbul semalarında çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi.

AA

30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi hazırlıklar devam ediyor. İstanbul ve birçok ilde düzenlenecek etkinliklerde Zafer Bayramı'nın 102. yılı kutlanacak.

Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul Yenikapı'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Gösteri öncesi SOLOTÜRK'ün İstanbul semalarında çıkardığı sesler, 30 Ağustos etkinlikleri öncesi prova uçuşundan kaynaklandığı öğrenildi.

SOLOTÜRK'ÜN UÇUŞ PROGRAMI

SOLOTÜRK'ün 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında gösteri uçuşu programı şöyle:

Çevre tanıma uçuşu:

Tarih: 28 Ağustos 2024 Çarşamba

Saat: 10.30

Yer: Yenikapı Meydanı, İstanbul

Prova uçuşu:

Tarih: 28 Ağustos 2024 Çarşamba

Saat: 18.00

Yer: Yenikapı Meydanı, İstanbul

Gösteri uçuşu:

Tarih: 30 Ağustos 2024 Cuma

Saat: 18.00

Yer: Yenikapı Meydanı, İstanbul

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)