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    Soma’da madende iş kazası: 1 ölü

    Manisa’nın Soma ilçesinde kömür silosunun içini temizlerken üzerine kömür boşatılması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki işçi hastanede hayatını kaybetti.
    • 25.11.2022 - 22:16
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    Soma’da madende iş kazası: 1 ölü

    Manisa'da 24 Kasım Perşembe günü Soma ilçesindeki özel bir madende çalışan Samet Can Çakır (19), temizlik amacıyla kömür silosunun içine girdi.

    Kömür silosunda mahsur kaldı

    İHA'nın haberine göre, kömür silosuna kepçeyle kömür boşaltılması sonucu içerde mahsur kalan Çakır, ağır yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

    Yaşamını yitirdi

    Bugün Samet Can Çakır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Soma’da madende iş kazası: 1 ölü #1


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