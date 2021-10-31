Kaçak avcılığa yönelik çalışmalar süratle devam ederken, 2020 yılından bu yana yapılan denetimlerde kaçak avcılık yapan 310 tekneye el konuldu.

Türkiye'de kaçak avcılığa karşı göz açtırılmıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ekipleri, kaçak trol avcılığa karşı 2020 yılından bu yana yapılan denetimlerde 310 tekneye el koydu, sahiplerine de cezai işlem uyguladı.

MARMARA DENİZİ'NDE 166 TEKNEYE EL KONULDU

Bu teknelerden 166'sı Marmara Denizi'nde kaçak avcılık yapılırken ele geçirildi. Teknelerin birçoğu can güvenliği için risk oluşturduğu ve ekonomik değeri olmadığı için iş makineleriyle parçalanarak imha edildi.

Teknelerin iş makineleriyle parçalara ayrılıp, kamyonlara yüklendiği görüldü.

"KAÇAK KULLANIMDA EL KOYDUĞUMUZ TEKNELERİ BAĞIŞLIYORUZ"

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, kaçak avcılık konusunda son derece hassas olduklarını söyledi. Özellikle trol avcılığa karşı kanunda hüküm olduğunu vurgulayan Atalay, "Marmara ve boğazlarda trol ile avcılık yapmak yasaktır. Trol avcılık yaptığınız zaman, hele ki ruhsatsız bir tekne ile devlet olarak el koyuyoruz. Eğer kullanıma uygunsa kamu kurumlarına bağışlıyoruz. Pek çok üniversite ve belediyeler, diğer kamu kuruluşlarına uygun tekneleri bağışlıyoruz; uygun olmayanları ise parçalayıp gerekli aksamları Makine ve Kimya Endüstrisi'ne hibe şeklinde veriyoruz.

TÜRKİYE GENELİNDE 310 TEKNEYE EL KONULDU

Bu şekilde 101 tane 2020, 65 tane 2021 yılında sadece Marmara'daydı. Türkiye genelinde 310 tekneye el konuldu. Bunların büyük bölümü kullanım dışı olduğu için parçalayarak imha ediyoruz. Bugün de 1 tekneyi daha Sahil Güvenlik Komutanlığı İstanbul'da yakaladı, bize teslim etti, onun da imhası yapılacak. Kullanıldığı takdirde can güvenliğini riske atacak veya ekonomik değeri olmayanları parçalıyoruz" dedi.

Son 1 yılda kaçak avcılık yapan 310 tekneye el konuldu VİDEO

