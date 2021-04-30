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    Son 24 saatte 307 bin 42 Seyahat İzin ile Çalışma Muafiyeti İzin Belgesi verildi

    İçişleri Bakanlığı, son 24 saatte yapılan başvurular neticesinde 307 bin 42 kişiye Seyahat İzin ile Çalışma Muafiyeti İzin Belgesi verildiğini bildirdi.
    • AA
    • 30.04.2021 - 20:30
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 21:42
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    Son 24 saatte 307 bin 42 Seyahat İzin ile Çalışma Muafiyeti İzin Belgesi verildi

    Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "e-Başvuru" ve "Alo 199" üzerinden yapılan Seyahat İzin Belgesi ile Çalışma Muafiyeti İzin Belgesi hakkında bilgi aktarıldı.

    İZİN BELGELERİNDEN 2 BİN 373'ÜNÜN İŞLEMİ DEVAM EDİYOR

    Buna göre, son 24 saatte 249 bin 187 kişiye çalışma izni belgesi verilirken, 2 bin 373 kişinin işleminin devam ettiği açıklandı.

    Ayrıca, terhis olup evine dönecek 2 bin 962 askere, bulunduğu şehre son 5 gün içinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen 28 bin 358 kişiye, ceza infaz kurumlarından salınan 123 kişiye, hastane refakatçisi 5 bin 787 kişiye, birinci derece yakını ya da kardeşinin cenazesine katılacak 1095 kişiye, ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan 2 bin 47 kişiye, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan 10 bin 690 kişiyle daha önce doktor randevusu olan veya taburcu edilen 6 bin 793 kişi olmak üzere 57 bin 855 kişiye seyahat izin belgesi düzenlendi.

    4 BİN 890 KİŞİNİN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

    Bu alanlardaki 4 bin 890 kişinin başvurusu reddedilirken, 6 bin 261 kişinin işleminin ise devam ettiği bildirildi.

    Son 24 saatte 307 bin 42 Seyahat İzin ile Çalışma Muafiyeti İzin Belgesi verildi #1

    Son 24 saatte 307 bin 42 Seyahat İzin ile Çalışma Muafiyeti İzin Belgesi verildi #2

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