Son dönemin bitmeyen sorunu! Malatya’da 25 bin liraya çalışacak çoban bulunmuyor Kentte besicilikle uğraşan vatandaşlar sigorta, yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına rağmen 25 bin TL'ye çoban bulamadıkları için tepki gösteriyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Yaz mevsimi gelince hayvancılık işlerinde artış yaşanıyor.

Kırsal bölgelerin geçim kaynağı olan tarımcılık ve hayvancılık son yıllarda sekteye uğramaya başladı.

Öyle ki hayvan yetiştiricisi birçok vatandaş, çoban bulmakta sıkıntı çektiklerini öne sürüyor.

"Bu problem Türkiye genelinde yaşanıyor"

Hekimhan Yama dağında hayvan yetiştiricileriyle bir araya gelen Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, 20-25 bin TL maaşla çalışacak çoban bulamadıklarını söyledi.

Açıklamasında üretim vurgusunda bulunan Akın, "Yetiştiricilerimiz çoban bulamadıkları için hayvanlarının başında ayrılamıyorlar. Bazen hastası oluyor, hastaneye götüremiyor, cenazesi oluyor cenazeye katılamıyor. Bu problem Türkiye genelinde yaşanıyor ve bunun çözülmesi lazım.” dedi.

"Birkaç Afgan vardı, onlar da ülkelerine gönderiliyor"

20 -25 bin TL maaşla çalıştırılacak çoban bulamadıklarını da kaydeden Akın, “Paradan ziyade bu mesleği yapan çok az kişi kaldı. Birkaç Afgan vardı, onlar da ülkelerine gönderiliyor. İthal çoban getirileceği söylendi ama o da rafta kaldı. Devletimizin bize çoban bulma imkanını sağlamasını istiyoruz. Çoban desteği var ama maalesef yeterli değil. Hayvancılıkla uğraşan ailelerde özellikle kadınların sigortasının yapılmasını istiyoruz. Kadınlara sigorta yapılırsa bu işe dört elle sarılırlar.” diye konuştu.

Hayvan üreticisi Ekrem Karadağ ise en büyük sorunlarının çoban bulamamak olduğunu söyledi.