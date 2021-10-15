Sonbahar Kemer'e uğramadı

Yurdun birçok bölgesinde soğuk havalar etkisini hissettirmeye başlarken, Türkiye’nin en önemli turizm potansiyelleri arasında yer alan Kemer’de sahillerde yoğunluk yaşanıyor.

Ekim ayının ortalarına gelinmesine rağmen yerli ve yabancı misafirler, güneşli havanın tadını denize girerek çıkarıyor.

Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Kemer’de bazı turistler sahillerde gezdi, bazıları plajda güneşlendi, bazıları da denize girdi.

Çocuklar ise sıcak havanın tadını deniz kenarında oynayarak çıkardı.

"TURİZM SEZONU UZADI"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu yaptığı açıklamada, Ekim’in 15’i olmasına rağmen Kemer’de çok güzel bir hava olduğunu söyledi.

Yerli ve yabancı misafirlerin Kemer Halk Plajında yoğunluk oluşturduğunu ifade eden Başkan Topaloğlu, “Yerli ve yabancı misafirler denize giriyor. Şu anda Ekim’in 15’i olmasına rağmen Kemer’deki otellerde büyük bir doluluk oranı mevcut. Kemer halk plajı zaten dolu. Kalabalık eksik olmuyor. Seneye daha iyi olacağını düşünüyorum. Kemer artık hak ettiği yere yavaş yavaş geliyor. Turizm sezonu yaklaşık 1 ay daha uzadı. Kemer kış aylarında bazı oteller kapanmayacak ve hizmet vermeye devam edecek. Bunlar Kemer esnafı ve Kemer halkı için güzel haber” diye konuştu.













