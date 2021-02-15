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Sosyal medyada 'sonun Özgecan gibi olacak' diyen şahıs tutuklandı

Sosyal medyada 'sonun Özgecan gibi olacak' diyen şahıs tutuklandı

Sosyal medya üzerinden bir kadını 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyerek tehdit eden şahıs çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.