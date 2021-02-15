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    Sosyal medyada 'sonun Özgecan gibi olacak' diyen şahıs tutuklandı

    Sosyal medya üzerinden bir kadını 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyerek tehdit eden şahıs çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
    • İHA
    • 15.02.2021 - 04:29
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    Sosyal medyada 'sonun Özgecan gibi olacak' diyen şahıs tutuklandı

    Azerbaycan uyruklu Samir B. sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yaparak, 'Hacer' adlı kadını ölümle tehdit etti.

    İhbar üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Sanal Devriye ekipleri, çalışma başlattı. Şüphelinin kadın hakkında, "Onu bulup yakacağım. Özgecan Aslan gibi olacak sonu" diyerek tehditler savurduğu tespit edildi.

    TUTUKLANDI

    Fatih’te yakalanarak gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

    Adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli 'silahla tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    TikTok canlı yayınında bir kadını ölüm ve tecavüzle tehdit etti İZLE

    Sosyal medyada sonun Özgecan gibi olacak diyen şahıs tutuklandı #1

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