Yemeksepeti, Banabi Maltepe deposunda 14 yaşında bir kızın cinsel istismara uğradığı iddiası ortaya atıldı. Sosyal medya kullanıcıları, Yemeksepeti'ni boykot etti. CEO Nevzat Aydın açıklama yaptı.

Sosyal medya, Yemeksepeti'nin sahibi olduğu Banabi Maltepe deposunda 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu iddiası ile çalkalanıyor.

Yemeksepeti Banabi deposunda çalıştığını iddia eden bir kişinin sosyal medyada yayılan, olayın anlatıldığı videosunun ardından gündeme oturan taciz iddiaları, Yemeksepeti'nin boykot edilmesine neden oldu.

KÜÇÜK KIZ İSTİSMARA UĞRADIĞINI ANLATTI

Videoda anlatılanlara göre 14 yaşında bir kız çocuğu, 3 Banabi çalışanına cinsel istismara uğradığını anlattı.

Sosyal medyada Yemeksepeti boykotu VİDEO



TWİTTER'DA YEMEKSEPETİ BOYKOT EDİLDİ

Şüpheli erkeği darbettiği iddia edilen 3 çalışan işten çıkarılırken, Twitter üzerinden binlerce Twitter kullanıcısı #YemeksepetiBoykot etiketiyle konuyu gündeme taşıdı.

CEO NEVZAT AYDIN AÇIKLAMA YAPTI

Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın sosya medya hesabından şunları söyledi:

''Arkadaşlar, kısa bir süre önce Banabi Maltepe depomuzda çalışan bir kişi hakkında bazı üzücü iddialar olduğunu öğrendik. Bunu öğrenir öğrenmez adli mercileri derhal bilgilendirdik; bu kişiyi de işten çıkardık. Aynı depoda çalışan 3 arkadaşımız ise hukuki süreci ya da iç işleyişi beklemeden bu kişiyi şiddetli şekilde darp etmişlerdir. Kişisel adalet arayışı kaosu beraberinde getirir; buna hukuken de kurum kültürü gereği de müsaade edemeyiz. Bu nedenle o arkadaşların iş akitleri de sonlandırılmıştır. Tekrar diyorum: Adli merciler olayla ilgili ivedilikle bilgilendirilmiştir. Hukuk dışı bir seçenek kurum kültürümüze de kişisel olarak savunduğum değerlere de aykırıdır, söz konusu dahi olamaz.''

YEMEKSEPETİ AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Yemeksepeti, yazılı bir açıklama yaptı. Banabi Maltepe deposunda gerçekleşen olayda, çalışanların hukuki süreci beklemeden şüpheli kişiyi darp ettiklerini belirterek, çalışanların işten çıkartıldığını belirtti.

"ŞİDDETLİ DARP ETMİŞLERDİR"

Yemeksepeti, konuyla ilgili yazılı açıklamasında şu ifadeyi kaydetti:

"Kısa bir süre önce Yemeksepeti Banabi Maltepe depomuzda, çalışanlarımızdan birinin adının karıştığı bir taciz iddiası gündeme gelmiştir. İlgili iddia, adalet hususunda tek yetkili olan adli mercilerle derhal paylaşılmıştır. Aynı depoda farklı pozisyonlarda çalışan 3 kişi iç işleyişi ya da hukuki girişimleri dahi beklemeden, iddiaya adı karışan kişiyi şiddetli darp etmişlerdir."

YEMEKSEPETİ KURUCUSU NEVZAT AYDIN KİMDİR?

Taciz iddiaları ile gündeme gelen Yemeksepeti'nin kurucusu ve CEO'su Nevzat Aydın, 1976 yılında dünyaya geldi.

1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Aydın, MBA yüksek lisansı için ABD'ye gitti. San Francisco kentinde değişik ülke mutfaklarını tattıkça bunların sipariş yönetemlerini inceledi ve kafasında Yemeksepeti fikrini oluşturdu.

24 YAŞINDA İŞİ KURDU

Yemeksepeti fikriyle Türkiye'ye dönen Nevzat Aydın, Ocak 2001'de siteyi açtı ve 24 yaşında kendi işinin patronu oldu. 2 ortağı ile siteyi kurmak için 150 bin dolar harcayan Aydın, kuruluş sermayesi için kendi birikimlerini kullandı. Fakat işin paraya dönmesi hemen gerçekleşmedi. Birkaç yıl işlerin büyümesi ve Türkiye'de internetin yaygınlaşması için sabırla bekledi.

YEMEKSEPETİ TUTTU, BÜYÜME BAŞLADI

Yemeksepeti sipariş modeli önce İstanbul'da başladı. Restoran sahipleriyle muhatap olmak istemeyen tüketiciler taleplerini mekana yazılı olarak bildirmenin pratikliğini yaşamaya başladı. Ardından Ankara ve İzmir'de faaliyete geçti. Yemeksepeti bir anda 650 restoran, 70 bin üye kullanıcı, 5 milyon dolar ciro gibi rakamlara ulaştı.

YEMEKSEPETİ'NİN MARKET UYGULAMASI 'BANA Bİ'

Yemeksepeti'nin market uygulaması olarak çıkan Bana bi, kuryeler aracılığı ile tüketicilerin market alışverişi yapmasına olanak sağlıyor.