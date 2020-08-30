Sosyal medyadan yapılan paylaşım Çıplak köylüleri kızdırdı

Adını meydanda bulunan 'Çıplak Dede' olarak da anılan 'Garip Dede' yatırından alan Çıplak köyü sakinleri, paylaşılan ‘çıplaklar kampı’ fotoğrafları nedeniyle üzgün olduklarını belirtti.

Çanakkale merkeze 30 kilometre uzaklıktaki 130 haneli ve 350 nüfuslu Çıplak köyün adını duyanlar, şaşırıyor.

Her sene yerli-yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri yolu üzerinde bulunan Çıplak köy, adıyla antik kente gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

TİŞÖRTLERİNİ ÇIKARIP, FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORLAR

Çıplak köyün adı, köy meydanında yatırı bulunan ve burada yaşayanların 'Çıplak Dede' olarak andığı 'Garip Dede'den geliyor. Köyün adını duyanlar, burada yaşayanların çıplak olduğunu düşünüyor. Hatta bazı kişiler, köyün tabelası önünde tişörtlerini çıkarıp yarı çıplak şekilde hatıra fotoğrafı çektirerek, sosyal medyadan paylaşıyor.

1600’LÜ YILLARA DAYANIYOR

Ziyaret edip, tarihi hakkında köylülerden bilgi alanlar ise geçmişi 1600'lü yıllara dayanan köyün adını ‘Garip Dede'den aldığı gerçeğini öğreniyor.

KÖY HALKININ SABRINI TAŞIRAN PAYLAŞIM

Çıplak köyü sakinleri, zaman zaman ortaya çıkan olumsuzluklara aldırış etmeden, tarım ve hayvancılık yaparak yaşamlarını sürdürüyor. Köylerinin adının yanlış anlaşılmasına üzülen köylülerin sabrını ise, sosyal medyada geçtiğimiz günlerde yapılan bir paylaşım taşırdı. Bir kişi, İtalya’da olduğu düşünülen çıplaklar kampının fotoğrafını paylaşıp, üzerine de “Bir grup İtalyalı turist, Çanakkale’nin Çıplak köyünü isminden dolayı nudist köy zannederek çıplak şekilde ziyarete geldi.” yazdı.

KISA SÜREDE YAYILDI

Farklı kişilerin de paylaşımıyla bu fotoğraf ve mesaj kısa sürede yayıldı. Çıplak Köyü Muhtarı Ufuk Göçoğlu, sosyal medyadaki son paylaşımın bardağı taşırdığını ve kızgın olduklarını söyledi.

“TARİH KOKAN BİR KÖY…”

Çıplak’ın, tarihi bir köy olduğunu belirten muhtar Ufuk Göçoğlu, “Burası, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, sokakları tarih kokan bir köydür. Köyümüzün tarihi 500-600 yıl öncesine dayanıyor. Köyümüzün önceki yerleşim yeri Batak Ovası dediğimiz yerdedir. O zaman bölge bataklık olduğu için sivrisinek ve sıtma hastalığından dolayı ölümler meydana geliyor.





MALI MÜLKÜ OLMAYANA ÇIPLAK DENİLİYOR

Garip Dede dediğimiz zat köyün ileri gelenlerinden ve rivayete göre evliya olduğu söyleniyor. Şu anki mevcut köyün konumu olan yere geliyor. Malını, mülkünü bataklık olan yerde bıraktığı için kendisine ‘çıplak’ deniliyor. Bizim buralarda malı, mülkü olmayana çıplak derler.

KÖYÜN İSMİ DEĞİŞSİN İSTEMİYORLAR

Çıplak Dede dedikleri için köyün adı da Çıplak köy olarak kaldı. Garip Dede’mizin yatırı da burada, onun hayrına nisan ayının ilk haftası hayırlar düzenlenir. Bu zamana kadar birçok köyün ismi değişti. Köyün ismiyle dalga geçiliyor. Ama biz köyümüzün ismi değişsin istemiyoruz, kararlıyız.” dedi.

"ÇIPLAKLAR KAMPI VARMIŞ..."

Çıplak köyünün son günlerde Türkiye gündemine sosyal medyadaki bu paylaşımla gelmesinden rahatsız olduklarını da ifade eden Göçoğlu, “Avrupa'dan bazı tweet’ler atılmış. Çanakkale'nin çıplak köyünde, çıplaklar kampı var gibilerinden. Biz bu duruma muhtarlık ve halk olarak çok kızdık. Vatandaşlar, köyün isminin bu şekilde gündeme gelmesinden dolayı tepkili ve kızgın. Böyle paylaşımlar olmasın istiyoruz. Biz Çıplak köyü olarak yaptığımız projelerle ön plana çıkmak istiyoruz.” diye konuştu.

“ASKERDE DALGA GEÇİYORLARDI”

Çıplak köyünün adını Garip Dede yatırından aldığını ifade eden Mehmet Keçici ise “Askerde dalga geçiyorlardı. ‘Çanakkaleli var mı?’ diye soruyorlardı. Ben de, ‘Evet var, Çıplak köyündenim’ deyince, dalga geçiyorlardı. Köyümüzün adının yapılan paylaşımlarla alakası yok. Köyümüz herkesin köyü gibi temiz, insanı dürüst. El alem ne derse desin, köyümüzle gurur duyuyorum.” diye konuştu.