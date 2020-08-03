Soylu: 45 vatandaşımız hayatını kaybetti

Kurban Bayramı süresince kaza tablosunu açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sürücülere "Uykusuz şekile yola çıkmayın" çağrısı yaptı.

Kurban Bayramı'nda yine ölümlü kazalar yaşandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayramda kaza bilançosunu açıkladı.

Bakan Soylu, "Bayram müddetince, arefe gününden bugüne kadar şu saate kadar toplam 45 vatandaşımız hayatını kaybetti." dedi.

"UYKU BORCUNUZ VARSA..."

Sürücüleri uyaran Soylu, "Eğer kendinize uyku borcu olduğunuzu düşünüyorsanız lütfen bunu direksiyon başında ödemeyin. Bu bayramda dikkat etmemiz gereken birçok husus vardı ama bir husus daha var. Lütfen şerit ihlalleri yapmayın." ifadelerini kullandı.

"HAKKARİ'DEKİ KAZAYI DUYUNCA BAŞIMA AĞRI GİRDİ"

Hakkari'de pikniğe giden araç uçuruma devrildi. Kazada, 4'ü Milli Eğitim personeli 6 kişi yaşamını yitirdi.

Soylu kaza için, "Duyunca başıma bir ağrı girdi ve hala çıkmadı." diye konuştu.

"DİNLENMİŞ ŞEKİLDE YOLA ÇIKIN"

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Mümkün olduğunda gece yola çıkmazlarsa hem görüş kabiliyetleri daha yüksek olur. Dinlenmiş bir şekilde yola çıksınlar. Uykusuz şekilde yola çıkmasınlar, emniyet kemerlerini taksınlar.

Yine bir tavsiyemiz daha var. Eğer kendinize uyku borcu olduğunuzu düşünüyorsanız lütfen bunu direksiyon başında ödemeyin. Bu bayramda dikkat etmemiz gereken birçok husus vardı ama bir husus daha var. Lütfen şerit ihlalleri yapmayın.

Bayram müddetince, arefe gününden bugüne kadar şu saate kadar toplam 45 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şunu söylemek isterim. Sabah erken vakitlerde Hakkari'de 6 vatandaşımızın göller bölgesinde uçurumdan aşağı yuvarlanarak hayatını kaybettiğini duyunca başıma bir ağrı girdi ve hala çıkmadı.





"KAZA ORANI DÜŞTÜ"

Bunların her birinin bizi etkilediğini ve bize bir travmaya yol açtığını söylemek istiyoruz ki her birimiz dikkatli olalım. Bütün trafik kurallarına mümkün olduğunda riayet edelim ki bayramı hüzne döndürmeyelim.

Bir rakam daha vermek isterim son 10 yılın 5 günlük bayram ortalamalarına göre hem trafik kazalarındaki oran ciddi şekilde düşmüştür, hem de hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı düşmüştür."