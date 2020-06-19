Soylu: Ehliyeti, kimlikteki çipe yükleyeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Ehliyetimizi artık yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Ehliyeti, kimlikteki çipe yükleyeceğiz."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlik kartlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "Ehliyetimizi artık yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Ehliyeti, kimlikteki çipe yükleyeceğiz." dedi.

Kanal D canlı yayınında açıklamalarda bulunan Soylu, kredi kartlarından uygun olanları yine kimliğe yükleyeceklerini, ayrıca elektronik imzanın da burada yer alacağını açıkladı. Soylu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

KİMLİK KARTI, BANKA KARTI VE EHLİYET BİR ARADA

"Yeni kimlik kartımızla birlikte banka kartımız ve ehliyetimiz tek kartta birleşmiş olacak. Artık ehliyetimizi yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Yakın zamanda Türkiye'ye bunu müjdeleyeceğiz. Ehliyeti bunun üzerine yükleyeceğiz. Ehliyeti jandarma-polis bakmak istediğinde çipe dokundurmuş olacak. Yeni kimlik kartımız SGK ve e-imza hizmeti de sunacak."

"SİBER AY" PROGRAMI BAŞLATILACAK

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medyadaki manipülasyonlara dikkat çekerek, Siber Suçlar Dairesi'nin içerisinde "Siber Ay" adlı yeni bir program başlatılacağını, bu programın özellikle çocuk ve gençleri siber suçlardan koruyacağını söyledi ve şu şekilde konuştu:

"Siber suçlarla mücadele birimlerimizle gurur duyabilirsiniz. Türkiye'de olup da bir hakareti, bir kumarı, terörü veya çocuk istismarını, eskort, yasa dışı silah satışı... Türkiye'de olup da arkadaşlarımızın bulamama ihtimali çok zayıftır. 15 Temmuz'la alakalı, 15 Temmuz'un bize getirdiği, mecbur ettiği en önemli şey siber suçlarla mücadeledir. Birçok ülkeye ders verdiğimiz bir merkezimiz var. Yüzlerce arkadaşımız var. Müthiş bir performans sergiliyorlar.

Bir yenilikten daha bahsedeceğim. Siber Suçlar Dairemizin içerisinde 'Siber Ay' diye, özellikle çocuk ve gençlerimizi siber suçlardan korumak için yeni bir program başlatılıyor. Bunu da ilk burada anlatıyorum. Gençlerimize çocuklarımıza musallat olanlara gerekli cevabı verecekler.

"FBI, CIA DÜZEYİNE GELDİK"

Gürcistan'dan Ukrayna'ya kadar, en son Arjantin'de bir suçluyu yakalattık. İhbarları bizim için emirdir. Biz takip ederiz. 'Acaba ben ne yapacağım' diye tedirginlik içinde olmasınlar.

Sadece salgın döneminde 12 bin hesap belirledik. Endişeye sevk eden, yalan yanlış... Bunların önemli bir bölümü yurt dışında. Bunların yüzde 60'ı FETÖ, yüzde 20'nin üzerinde PKK hesapları. Bunun bilinci içerisinde hareket ediyoruz. Amerika'da FBI, CIA düzeyine geldiğimizi söyleyebilirim."

AYRINTILAR GELECEK...