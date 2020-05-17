Soylu, sahiplendiği köpeklerin fotoğraflarını paylaştı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bulut ve Duman'la yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki sokak köpeğini sahiplendi.

Bakan Soylu, "Bulut" ve "Duman"la çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

BULUT VE DUMAN

Soylu, konutunun bahçesinde çektirdiği ve Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflara, "Sizi Bulut ve Duman'la tanıştırayım" notunu düştü.

Soylu'nun paylaşımı, takipçileri tarafından kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.