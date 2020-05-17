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    Soylu, sahiplendiği köpeklerin fotoğraflarını paylaştı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bulut ve Duman'la yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı.
    • AA
    • 17.05.2020 - 14:08
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    Soylu, sahiplendiği köpeklerin fotoğraflarını paylaştı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki sokak köpeğini sahiplendi.

    Bakan Soylu, "Bulut" ve "Duman"la çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

    BULUT VE DUMAN

    Soylu, konutunun bahçesinde çektirdiği ve Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflara, "Sizi Bulut ve Duman'la tanıştırayım" notunu düştü.

    Soylu'nun paylaşımı, takipçileri tarafından kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

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