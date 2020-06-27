Soylu'dan öğrencilerin imdadına koşan polislere teşekkür

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Türk Polisi güvendir, sığınılacak limandır." dedi.

Bugün gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan öğrenciler oldu.

Öğrencilerin imdadına polisler koştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınava geç kalan adayları, okula yetiştiren polislere teşekkür etti.

"TÜRK POLİSİ, SIĞINILACAK LİMANDIR"

Bakan Soylu, Twitter'da hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Polisi güvendir, sığınılacak limandır. YKS'ye geç kalan kardeşlerimizi sınava girecekleri okula yetiştiren polislerimize teşekkürler." ifadesini kullandı.

SINAVA GEÇ KALANLARIN İMDADINA POLİS KOŞTU

Bakan Soylu, geç kalan adayların kimisinin Yunus ekipleri, kimisinin görevli diğer polisler tarafından araçlarla götürülürken çekilen görüntülerini de paylaştı.

Soylu: Geç kalan kardeşlerimizi sınava yetiştiren polislerimize teşekkürler VİDEO