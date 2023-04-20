İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 2 ay geçti.

Büyük bir felaketin ardından yaralar hızlıca sarılmaya başlanırken, yurdun dört bir yanından gönüllüler bölgeye akın ederek çalışmalara katıldı.

Yaşanan acılar ise aradan geçen zamana rağmen tazeliğini koruyor.

Türkiye'nin kalbinin attığı bölge, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki bir ortaokul öğrencileri tarafından koreografiye yansıtıldı.

Öğrenciler, oluşturdukları Türkiye haritası üzerinde deprem bölgesine siyah renklerle dikkat çekti.

Daha sonra Türkiye haritasından kalp şekli oluşturdu. Bir hafta süren koreografi çalışmasına 213 öğrenci katıldı.

Okul Müdürü Adem Şahin, şu ifadeleri kullandı:

Kahramanmaraş merkezli depremle bizleri derin bir üzüntüye boğdu. Okul olarak deprem bölgesine yardım çalışmaları yaptık. Hatay’da kardeş okulumuzla çalışmalar yaptık. Acılarını bir nebze olsun dindirmeye çalıştık. Okul olarak bu derin acımızı dile getiren bir koreografi çalışması yapmaya da karar verdik. 213 öğrencimizle 1 hafta süren çalışma sonucu böyle bir tablo ortaya çıktı. Bu tablo, öğrencilerimizin hissiyatını dile getiren bir tablo. Hissiyatımızı bir nebze olsun dile getirmek istedik.