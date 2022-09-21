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    Süleyman Soylu: Afrin'de 12 kilogram C4 patlayıcı ele geçirildi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afrin'de eylem yapmak üzere Münbiç'ten gönderilen 12 kilogram C4 patlayıcının ele geçirildiğini açıkladı.
    • 21.09.2022 - 20:07
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    Süleyman Soylu: Afrin'de 12 kilogram C4 patlayıcı ele geçirildi

    Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay Emniyet Müdürlüğü ve Afrin Suriye Görev Gücü, düzenlediği operasyonlarla teröristleri kıskaca almaya devam ediyor..

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afrin'de yapılan son operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

    12 kilogram C4 patlayıcı ele geçirildi

    Bakan Soylu, Afrin'de eylem yapmak üzere Münbiç'ten gönderilen 12 kilogram C4 patlayıcının ele geçirildiğini açıkladı.

    Bakan Soylu,açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Emniyet İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde; Hatay Emniyet ve Afrin Suriye Görev Gücü'nün operasyonuyla, Afrin'de eylem yapmak üzere PKK/PYD/YPG'li teröristlere Münbiç'ten gönderilen; 12 kilogram C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda emeği geçen ekiplerimize tebrikler"

    Süleyman Soylu: Afrin de 12 kilogram C4 patlayıcı ele geçirildi #1

    Süleyman Soylu: Afrin de 12 kilogram C4 patlayıcı ele geçirildi #2

    Süleyman Soylu: Afrin de 12 kilogram C4 patlayıcı ele geçirildi #3


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