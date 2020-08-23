Süleyman Soylu: Giresun'da 12 kişi kayıp

Süleyman Soylu Giresun'da meydana gelen sel felaketinin ardından bölgede açıklamalarda bulundu.

Giresun'da meydana gelen sel felaketi sonrasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bazı açıklamalar yaptı.

Soylu,"5'i jandarma 12 kişinin kayıp olduğu bilgisi var. Dereli'de düğün salonunda 20 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Maalesef Tirebolu-Doğankent yolunun üzerinde Doğankent’e giderken bir jandarma aracımız, içerisinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç 12. kilometresinde bir menfezde suların içerisine gömülü olarak kaldı

Şu anda Jandarma Bölge Komutanımız orada, arama kurtarma timlerimiz orada, aracı görüyorlar ama ulaşamıyorlar ve yine orada bir iş makinesi, ekskavatörde bir operatör de maalesef kayıp.

Tirebolu-Doğankent yolunda şu anda 5 metrelik bir menfezin çökmesi ile menfezin üzerinden araçların geçmesi esnasında 5 jandarmamız, 1 de operatörümüzün kayıp olduğunu söyleyebilirim. Buradaki arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor.





"ŞU ANDA MAHSURLAR VE ONLARA DA ULAŞILAMIYOR"