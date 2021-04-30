Süleyman Soylu: Lice'de 221 kilogram toz esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 221 kilogram toz esrar yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Tepe köyü kırsalında jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 221 kilogram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı.

"221 KİLOGRAM TOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Diyarbakır Lice Tepe köyü kırsalında, jandarma birimlerimizin yaptığı operasyonda 221 kilogram toz esrar ele geçirildi. Teröre de uyuşturucuya da geçit vermeyen kahramanlarımıza selam olsun” dedi.