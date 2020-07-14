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    Süleyman Soylu: Rize'de 11 yaralı var, 1 kişi kayıp

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'deki sel felaketinde 11 kişinin yaralandığını, 1 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.
    • AA
    • 14.07.2020 - 01:51
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    Süleyman Soylu: Rize'de 11 yaralı var, 1 kişi kayıp

    Rize'de dün şiddetli sağanak nedeniyle dereler taştı, su baskınları ve heyelanlar yaşandı. Bazı yerleşim yerini sular altında kalırken, bazı vatandaşlarda bulundukları yerlerde mahsur kaldı.

    SOYLU: "11 KİŞİ YARALI, 1 KİŞİ KAYIP"

    Arama ve kurtarma ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtarmayı sürdürürken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son durum hakkında bilgi verdi. Bakan Soylu, sel ve heyelanlar neticesinde 11 kişinin yaralı olarak tedavi gördüğünü, kayıp bir kişinin de arandığını belirtirken, 12 köye de ulaşılamadığını ekledi.

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