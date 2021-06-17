İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün PKK'nın yurt içindeki terörist sayısı, tarihinde ilk defa 250'nin altına düşmüştür" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 107’nci Dönem Kaymakamlık Kursu kapsamında düzenlenen törende konuştu.

PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILIM SAYISINA DEĞİNDİ

2015 yılında PKK terör örgütüne katılım sayısının 5 bin 558 olduğunu hatırlatan Bakan Soylu, "Geçen yıl örgüte katılım 53 kişi. Yılbaşından bugüne kadar da 20 kişi. Onun da 5’i Almanya, Yunanistan gibi yurt dışı ülkelerden. Yani 15 kişi. Muhtemelen bu yıl, geçen yılın altında kalacak" dedi.

Süleyman Soylu: Tarihinde ilk defa terörist sayısı 250'nin altına düştü VİDEO

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"TARİHİNDE İLK DEFA TERÖRİST SAYISI 250'NİN ALTINA DÜŞMÜŞTÜR"

Bundan 5 yıl önce uyuşturucu bağlı ölüm sayısının da 941 olduğunu ifade eden Bakan Soylu, 2020 yılı itibariyle bu sayının da 314’e düştüğünü söyledi.

2015 yılında 2 bin 817 eylem yapan PKK’nın 2020 yılındaki eylem sayısının 331’e gerilediğini ve bunların 276’sının da sınır ötesinde gerçekleştiğini belirten Bakan Soylu, "Çünkü mağaralarından kafalarını çıkaramıyorlar. Zaten o mağaraları da başlarına geçiriyoruz. Kapasitemizdeki artış ve operasyonlarımızdaki artış sayesinde bugün PKK’nın yurt içindeki terörist sayısı tarihinde ilk defa 250’nin altına düşmüştür. Kimse merak etmesin, onlar da farkındalar. Bu sayıyı da bir daha görecek değiller zaten. Terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri yalvarıyorlar, ’canımıza ot tıkadı’ diyorlar" ifadelerini kullandı.

358 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ÇÖKERTİLDİĞİNİ DE DUYURDU

Bakan Soylu ayrıca Türkiye’nin 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar toplam 696 operasyonla, 30’u ulusal, 13’ü bölgesel olmak üzere toplam 358 mafyatik tip organize suç örgütünü çökerttiğini ifade etti.

15 Temmuz darbe girişimi olduğunda Türkiye’de 1950 mülki idare amiri olduğunu dile getiren Bakan Soylu, "15 Temmuz’dan itibaren FETÖ iltisaklı olduğu gerekçesiyle haklarında işlem yapılanların toplam sayısı 651. Neredeyse yüzde 33-34 seviyesinde. 651 işlemin 470’i ihraç, 181’i de görevden uzaklaştırma. Bunlardan cüzi bir miktarda görevine iade oldu. Buna karşılık biz ne yaptık? 486 arkadaşımızı mesleğe dahil ettik. Halihazırda bakanlığımız bünyesinde 1789 mülki idare amirimiz aktif olarak görevinin başındadır. Bu kadar büyük bir travmayı atlatıp bu değişimi ortaya koyabilmekte bir güç ve irade meselesidir" diye konuştu.