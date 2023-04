Süleyman Soylu: Tayyip Erdoğan devrimci bir adamdır

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan Fatih’te AK Parti Gençlik Teşkilatı’nın sahur programına katıldı.

Programda konuşan Soylu şunları söyledi:

“Ben Terör örgütlerinden korkmuyorum. Onlarla mücadele belli, ama dünyanın en büyük temel problemlerinden birisi kültürel terörizmdir. Biz kültürel terörizmle karşı karşıyayız. Bu kadar açık ve net. Aile yapısı, ahlakı, büyüğü, küçüğü her ülkenin içerisinde bulunduğu medeniyeti onun tarihini, dinimizi, inanç değerlerimizi, geleneğimizi, göreneğimizi, annelerimizin ve babalarımızın bize öğrettiklerini tarif etmeye yönelik bir kültürel terörizmle karşı karşıyayız. Buna karşı bir şey söylediğiniz zaman gerici oluyorsunuz. Arkadaşlar, biz sadece darbelerle meşgul olmuyoruz. Bunlarla uğraşıyoruz çünkü çok acısını çekmişiz, terörle meşgul oluyoruz. Bunlarla uğraşıyoruz. Ama en temel problemlerimizden bir tanesi her ülkenin zeminini altına almaya çalışıyorlar. Adam değiştiriyorlar, para veriyorlar, onlara sanal itibarlar kazandırıyorlar ve kazandırdıkları sanal itibarlar üzerinden de ülkeleri tahrip etmeye çalışıyorlar. Her yerde bu böyle işliyor.”