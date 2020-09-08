Sultanahmet ve Ayasofya Meydanı'nda turistler maske kuralına uymuyor

İstanbul'a gelen çok sayıda turistin, koronavirüs önlemleri arasındaki maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı görüldü.

Sultanahmet ve Ayasofya Meydanı'nda tek ya da gruplar halinde dolaşan turistler, maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Kameraları karşısında gören bazı turistler özür dileyerek çantalarındaki maskelerini çıkarıp takarken, bazıları aldırış etmeyip maske takmadan yoluna devam etti.

"KORKMUYORUM"

İsveç'ten İstanbul'a gelen bir turist, "Korkmuyorum. İsveç'ten geldiğim için orada maske takmak yasak. Ben orada da takmıyordum. O yüzden korkmuyorum." dedi.

"ALIŞIK OLMADIĞIM İÇİN ZORLANIYORUM"

İstanbul'da maske takmanın zorunlu olduğu hatırlatılan bir turist ise, "Zor geliyor. Alışık olmadığım için zorlanıyorum. Zaten sıcak. Orada bir şey olmadıysa burada da olmaz. Buraya tatile geldim. Unutuyorum o yüzden takmayı. Korkmuyorum gayet iyiyim." diye konuştu.

İstanbul'a gelen turistler maskesiz dolaşıyor VİDEO





























