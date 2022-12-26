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    Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

    Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilenirken binada maddi hasar meydana geldi.
    • 26.12.2022 - 04:11
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    Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

    İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde saat 02.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'nde, Diyar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı kısmında yangın çıktı.

    Mahalleli panik yaşadı

    Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Alevleri ve dumanı gören bina sakinleri büyük panik yaşarken mahalleli ise sokağa döküldü.

    Sultanbeyli de 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu #1

    Yangın güçlükle söndürüldü

    Çevre ilçelerden yardıma gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın güçlükle söndürülebildi.

    İHA'nın haberine göre yangında, dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale ederken dumandan etkilenen bir kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

    Öte yandan alevlerin yükseldiği çatı yangını ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Sultanbeyli de 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu #2


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