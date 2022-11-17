Ameliyat olmadan, spor ve sağlıklı beslenme programı uygulayarak 7 ayda 50 kilo veren genç, 125 kilodan 75 kiloya düştü. Genç, son halini görenlerin kendisini tanıyamadığını söylüyor.

İstanbul Sultanbeyli’de yaşayan Enes Okumuş, aşırı yemek yeme isteğinden dolayı 125 kiloya ulaşınca, uzman ve profesyonel hocalar eşliğinde spora başladı.

Okumuş, düzenli spor ve sağlıklı beslenme programı uygulayarak, herhangi bir operasyon geçirmeden ve ilaç kullanmadan 7 ayda 125 kilodan 75 kiloya kadar düştü.

Büyük azimle spora devam eden Okumuş’un son halini görenler, kendisini tanıyamıyor.

“7 ayda 50 kilo verdim”

İHA’ya konuşan Okumuş, “125 kiloyla sürece başladım. Belli bir düzeyde yaptıktan sonra ilerleme kaydedemediğimi anladım. Okan Hoca'yla tanıştım. Güzel bir spor programı ve diyetle beraber bu durumlara geldik. 7 ayda 50 kilo verdim. Herhangi bir operasyon geçirmedim. Motivasyonumun düştüğü dönemlerde hocamın sayesinde motivasyonu artırıp spora devam ettik.





Hocamın sayesinde sağlıklı yiyecekler yedim, aç kalarak değil genel olarak karnımı doyurarak bu hale geldim. Kilolu olduğum dönemler kötü dönemlerdi. Psikolojik olarak düşüşteydim. Hiçbir kıyafeti kendime yakıştırmıyordum, mutsuzdum. Ama şu an mutluyum. Bu şekilde kendimi seviyorum. İnsanlar ilk önce inanamıyorlar. Daha sonra azmimle beraber başardığımı görünce iyi şeyler söylüyorlar.” dedi.

Sultanbeyli’de bir genç 7 ayda 50 kilo verdi VİDEO

