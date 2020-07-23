Sultanbeyli'de elektrik direği havai fişek gibi patladı

Sultanbeyli'de elektrik direği havai fişek gibi patladı

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Art arda patlayan elektrik direğini gören mahalle sakinleri, havai fişek gibi patlayan direği yangın tüpü ile söndürdü.

İstanbul Sultanbeyli’de mahalle sakinlerini korkutan bir durum yaşandı.

Geçtiğimiz gün Hamidiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, elektrik direği henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

Havai fişek gibi art arda meydana gelen patlamalar nedeniyle mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

YANGININ SIÇRAMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Vatandaşlar, yanan elektrik direğine yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Direğin altında park halindeki otomobillere yangının sıçramaması ise olası bir faciayı önledi.

Sultanbeyli'de elektrik direği havai fişek gibi patladı ViDEO



O ANLAR CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ

Elektrik direğinin patladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde elektrik direğinde art arda patlamalar oluyor. Vatandaşlar da yangın söndürme tüpüyle müdahale ediyor.



