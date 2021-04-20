Sultanbeyli'de kahvehanede oyun oynayanlara baskın
Sultanbeyli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede oyun oynayan 46 kişiye toplam 160 bin lira ceza kesildi.
- DHA
- 20.04.2021 - 16:30
- Güncelleme : 20.04.2021 - 16:44
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün öğle saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan kahvehanenin, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerektiği halde açık olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Kahvehaneye giren polis ekipleri, içeride bulunan 46 kişinin sosyal mesafe ve pandemi kurallarını hiçe sayarak oyun oynadığını belirledi.
160 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Mekandaki 46 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" gereğince toplamda 160 bin lira para cezası kesilirken, mekan sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.
Sultanbeyli'de kahvehanede oyun oynayanlara baskın VİDEO