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Sultanbeyli'de kaza yapan motosikletli polis memuru şehit oldu

Sultanbeyli'de kaza yapan motosikletli polis memuru şehit oldu

İstanbul Sultanbeyli'de şüpheli bir şahsı kovalarken tıra çarpıp kaza yapan iki motosikletli polis memurundan biri şehit düştü. Diğer polis memuru ise yaralandı.