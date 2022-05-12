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    Sultanbeyli'de kaza yapan motosikletli polis memuru şehit oldu

    İstanbul Sultanbeyli'de şüpheli bir şahsı kovalarken tıra çarpıp kaza yapan iki motosikletli polis memurundan biri şehit düştü. Diğer polis memuru ise yaralandı.
    • 12.05.2022 - 03:24
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    Sultanbeyli'de kaza yapan motosikletli polis memuru şehit oldu

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Hüseyin Duman ve Gökmen Baykara, kendilerini fark edip kaçan sürücü yönetimindeki otomobili motosikletle kovalamaya başladı.

    Takip esnasında Fatih Bulvarı'nda Vedat G. idaresindeki tıra çarpan polis motosikleti refüje savruldu.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    1 polis şehit oldu

    Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan polis memuru Duman, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

    Hastanede tedavi altına alınan diğer polis memuru Baykara'nın vücudunda kırıklar bulunduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

    Sultanbeyli de kaza yapan motosikletli polis memuru şehit oldu #1

    Yeni evliydi

    Şehit Duman'ın yeni evli olduğu öğrenildi.

    AA'nın haberine göre, polis ekibinden kaçan araç terk edilmiş halde bulunurken şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Sultanbeyli de kaza yapan motosikletli polis memuru şehit oldu #2


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