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    Sultanbeyli'de liseli kızlar sokak ortasında birbirine girdi

    İstanbul Sultanbeyli'de liseli iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.
    • 21.04.2022 - 23:40
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 00:13
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    Sultanbeyli'de liseli kızlar sokak ortasında birbirine girdi

    İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde işlek bir cadde üzerinde liseli iki kız grubu arasında tartışma çıktı.

    Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdılar

    Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada liseli olduğu öğrenilen yaklaşık 20 kişilik kız öğrenci birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırarak ortalığı birbirine kattı.

    Kavgayı ayırmak yerine izleyip videoya çektiler

    İHA'nın haberine göre, liseli kızların tekmeli yumruklu kavgasını yoldan geçen vatandaşlar şaşkınlıkla izledi.

    Kavga eden liseli kız öğrencilerinin arkadaşlarının ise kavgayı ayırmayıp seyretmesi dikkat çekerken, o anlar kavgayı izleyen diğer liseli öğrencilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Öte yandan kavga anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen liseli gençlerin kavgayı gülerek izlemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

    Sultanbeyli'de liseli kızlar sokak ortasında birbirine girdi VİDEO

    Sultanbeyli de liseli kızlar sokak ortasında birbirine girdi #1

    Sultanbeyli de liseli kızlar sokak ortasında birbirine girdi #2

    Sultanbeyli de liseli kızlar sokak ortasında birbirine girdi #3

    Sultanbeyli de liseli kızlar sokak ortasında birbirine girdi #4

    Sultanbeyli de liseli kızlar sokak ortasında birbirine girdi #5


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