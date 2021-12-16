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    Sultanbeyli'de restorandan çıkan polislere çatallı saldırı teşebbüsü

    Sultanbeyli'deki bir restoranda yemek yiyen polisleri hedef alan şüpheliler, masadan eline aldıkları çatalla polislerin peşinden gitti. Şüpheliler, saldıracakları anda yakalandı.
    • İHA
    • 16.12.2021 - 21:14
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 21:20
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    Sultanbeyli'de restorandan çıkan polislere çatallı saldırı teşebbüsü

    İstanbul Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, Rize'de bir kadını telefonla dolandıran şüphelilerin peşine düştü.

    Polis, kısa sürede adreslerini belirledikleri 5 şüpheliyi yaptıkları baskınla gözaltına aldı.

    Operasyondan bir süre sonra iki polis memuru Sultanbeyli’de yemek yemek için bir restorana girdi.

    RESTORANDAN ÇIKAN POLİSLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

    Polis memurlarının girdiği lokantada iddiaya göre dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan bir şüphelinin arkadaşları da vardı. Polisleri gözüne kestiren şüpheliler, polisler masadan kalkınca ellerine çatal alarak peşine takıldı.

    Sultanbeyli'de restorandan çıkan polislere çatallı saldırı teşebbüsü VİDEO

    Sultanbeyli de restorandan çıkan polislere çatallı saldırı teşebbüsü #1

    ŞÜPHELİLER YAKALANDI

    Restorandan çıkan polislerin durumu fark etmesiyle şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Sultanbeyli de restorandan çıkan polislere çatallı saldırı teşebbüsü #2

    OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

    Şüphelilerin masadan çatal alarak polisleri takip ettiği anlar, restoranın güvenlik kameralarına yansıdı.

    Sultanbeyli de restorandan çıkan polislere çatallı saldırı teşebbüsü #3

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