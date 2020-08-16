Yasak olmasına rağmen sokak düğününe katılan bir grup vatandaş, sosyal mesafeyi hiçe sayarak kol kola halay çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, düğün yerine giderek denetim gerçekleştirdi.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bir grup vatandaş yasağa rağmen sokak düğünü yaptı.

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı düğünde kol kola giren vatandaşlar sosyal mesafe kuralını unutarak dakikalarca halay çekti.

KOMŞULARI İHBAR ETTİ

O anları ise bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. İddiaya göre yüksek sesten rahatsız olan komşular durumu polis ekiplerine bildirdi.

Sultanbeyli'de sosyal mesafesiz sokak düğünü ihbar edildi VİDEO







POLİS OLAY YERİNE GİTTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.



