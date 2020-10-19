İstanbul Sultanbeyli'de üç katlı binanın zemin katını su basarken, içerideki bir kişi camdan çıkarak kurtuldu.

İstanbul Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Yazar Sokak üzerindeki üç katlı binanın zemin katı suyla doldu.

PENCEREYİ AÇARAK KURTULDU

O sırada evde bulunan 25 yaşındaki Uğur Demirci, kendi imkanlarıyla pencereyi açarak dışarı çıktı. Yakınlarda bulunan bir kuru gıda sanayi sitesinin rögar hortumunun da patlamasıyla sokak sular altında kaldı. O anlar cep telefonu kameralarına kaydedildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken binada hasar meydana geldi.

Sultanbeyli'de su basan binadaki kişi, pencereden kurtuldu-Video

"YAĞMUR SUYU, RÖGAR SUYU BENİM EVİMİ BASTI"

Bina sahibi Ali Demirci, "Ben üst katta yatıyordum, sabah sağanak yağışla birlikte sanayi sitesinin sular geldi. Aşağıya inip bakayım dedim. Çocuğum camdan 'Baba, baba' diye bağırmaya başladı. Çocuğun camdan çıktığını gördüm. Evin alt katı komple su aldı. Oğlum 25 yaşında olmasına rağmen camdan kendisini zor kurtarmış. Çocuk olsaydı nasıl çıkacaktı" dedi.