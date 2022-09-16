İstanbul Sultanbeyli'de yatak deposu olarak kullanılan bir işletmede yangın çıktı. İşletme sahibi, deposunun kundaklandığını iddia ederken, yangın sonrası esnaflar arasında kavga çıktı.

Saat 16.00 sıralarında İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Barajyolu Caddesi üzerinde bulunan bir depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yatakların depolandığı alan olarak kullanılan depoda yangın çıktı.

Yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik alırken itfaiye ekipleriyse çıkan yangına müdahale etti.

Yaklaşık 1 saat süren müdahaleler sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken büyük çapta maddi hasar oluştu.

Esnaflar kavgaya tutuştu

Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü esnada olay yerine gelen bir başka depo sahibi ‘Neden yangın çıkardınız’ diyerek tartışma çıkardı. Taraflar arasındaki kavga polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu.

Konuya ilişkin DHA'ya konuşan işletme sahibi, Özgür Adıgüzel, "Daha önce de burası kundaklandı. Evimi ve aracımı da yakmışlardı. Son olarak bunu yaptılar” diye konuştu.

Sultanbeyli'de yatak deposunda yangın: Esnaflar birbirine girdi VİDEO