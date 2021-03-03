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    Sultangazi'de 1 ton 382 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

    Sultangazi’de sağlıksız koşullarda imal edilen nargile tütünlerine sahte etiketler yapıştırıp piyasaya sürmeye hazırlanan 4 kişi yakalandı.
    • AA
    • 03.03.2021 - 15:56
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    Sultangazi'de 1 ton 382 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

    İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin Sultangazi'de yüklü miktarda kaçak nargile tütününü piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Söz konusu soruşturma kapsamında, bir depoya operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Adreste yapılan aramada, kaçak olduğu belirlenen 1 ton 382 kilogram nargile tütünü, 360 kilogram gliserin, 38 kilogram aroma maddesi, 7 kilogram renklendirici madde ve 120 kilogram tütün ele geçirildi.

    Sultangazi de 1 ton 382 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi #1

    Sultangazi de 1 ton 382 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi #2

    Sultangazi de 1 ton 382 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi #3

    Sultangazi de 1 ton 382 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi #4

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