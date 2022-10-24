Her yıl Adıyaman'dan İstanbul'a ekim ayında getirilen meşhur yöresel nar, bu yıl da büyük ilgi gördü. Kendine has aroması ile bilinen nar Avrupa ülkeleri dahil pek çok ülkeye ihraç ediliyor.

Adıyaman narı tadıyla ün salıyor.

Öyle ki kentten İstanbul'a tır dolusu nar yoğun ilgiyle kısa sürede satılıyor.

3 tır dolusu nar 2 günde satıldı

Sultangazi ilçesinde oturan çok sayıdaki Adıyamanlı, her yıl ekim ayında getirilen narın yolunu gözlüyor.

İHA'nın aktarımına göre; bu yıl da düzenlenen ve geleneksel hale getirilen toplu nar satışında, 3 tır dolusu toplam 100 ton nar 2 günde satıldı.

Satış bölgesine gelen vatandaşların kasa kasa nar aldığı görüldü.

"100 tona yakın nar geliyor"

Bölge halkından Osman Arslan, "Her yıl Adıyaman'dan İstanbul'a Ekim ayında yaklaşık 100 tona yakın nar geliyor. Bu sene de aynı şekilde geldi. Dün itibariyle tırımız vardı buraya ve 100 tondan hemen hemen gördükleriniz kaldı. Yoldan geçen vatandaşların da ilgisi çok büyük. Narın hem bağışıklık sistemine hem de tansiyon, kalp gibi bir çok faydası olduğunu sağlık bilimleri söylüyor." dedi.

"Yoldan gelen geçenlerin de ilgisi yoğun"

Recep Tanrıverdi isimli vatandaş, "Her sene ekim ayında güzel Adıyaman'ımızdan Sultangazi ilçemize yaklaşık 100 ile 150 ton arası nar gelmektedir. Sultangazi ilçesinde Adıyamanlılar yoğunlukta olduğu için ilgi bir hayli yüksek oluyor bugün gelen narların çoğu tükenmiş bizde almaya geldik hemşehrilerimizi yalnız bırakmadık. Yoldan gelen geçenlerin de ilgisi yoğun. Bu ilgiye Adıyamanlılar olarak layık olmaya çalışıyoruz. Çok güzel narımız var bunun kıymetini bilmelerini istiyoruz." dedi.

Sultangazi'de 100 ton Adıyaman narı 2 günde tükendi VİDEO



"Meşhur narsız yapamayız"

Hasan Aluç isimli vatandaş, "Adıyamanlıyız, Adıyaman denilince Nemrut Dağı'ndan sonra narımız meşhur narsız yapamayız. Her sene bu zamanlar sonbaharda mayhoş dediğimiz bu narımızı kamyonlar ile getiriyorlar. Biz de gelip buralardan alıyoruz. Evimize götürüyoruz. Çoluk çocuğumuza yediriyoruz. Misafirlerimize ikram ediyoruz çok memnunuz emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.