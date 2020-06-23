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    Sultangazi'de 3 bina, çökme tehlikesiyle tahliye edildi

    Sultangazi'de 3 bina, çökme tehlikesiyle tahliye edildi

    İstanbul Sultangazi'de çatlaklardan dolayı 3 binada oturanlar tahliye edildi.
    • DHA
    • 23.06.2020 - 03:57
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    Sultangazi'de 3 bina, çökme tehlikesiyle tahliye edildi #1

    İstanbul'un Sultangazi ilçesi, Zübeyde Hanım Mahallesi 1299'uncu Sokak'ta yan yana bulunan 3 binadan gece saatlerinde ses gelmesi üzerine binalarda yaşayanlar evlerinden dışarıya çıktı.

    POLİS VE İTFAİYE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

    Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri çatlakların oluştuğu binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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    Sultangazi'de 3 bina, çökme tehlikesiyle tahliye edildi #3

    Sultangazi'de 3 bina, çökme tehlikesiyle tahliye edildi #4

    Sultangazi'de 3 bina, çökme tehlikesiyle tahliye edildi #5

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