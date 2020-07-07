Anadolu'dan kapalı kasa kamyonetlerle getirilen 4 kurbanlık havasızlıktan ölürken, kurbanlıkların 2'si de ölmek üzereyken sahipleri tarafından sokak ortasında kesildi.

Kurban Bayramı yaklaşırken, yine istenmeyen görüntüler yaşanıyor.

Çok sayıda kurbanlık dana, sahipleri tarafından Anadolu'dan kapalı kasa kamyonetler içerisinde İstanbul'un Sultangazi ilçesine taşındı.

SAHİPLERİ GEÇ FARK ETTİ

Habibler-Arnavutköy bağlantı yolunda hayvanların havasız kaldığını fark eden sahipleri, İsmetpaşa Mahallesi'nde bir sokağa girerek, kamyonetin kasasını açtı.

Diğer bir kamyon ise yol üzerinde durdurularak, kasası açıldı.

Sultangazi'de 4 kurbanlık havasızlıktan öldü ViDEO

ÖLMEK ÜZERE OLAN İKİ KURBANLIK SOKAKTA KESİLDİ

Kapalı kasa kamyonetlerde havasız kalan 4 kurbanlık büyükbaş ölürken, 2'si ise ölmek üzereyken orada kesildi. Yaşananları anlatan bir mahalle sakini, "Bir tane kamyon geldi. Açtılar kapıları. Nereye gittiklerini biz de bilmiyoruz. Kestikleri hayvanları arabaya attılar, sonra geldiler diğerlerini aldılar gittiler." dedi.

"NEREDEN GELDİKLERİNİ SÖYLEMEDİLER"

Bir başka mahalle sakini ise "2 tane kapalı kasa kamyon geldi. Bir tanesi sokağa geldi. Kapısını açtılar. 1 tane hayvan ölüyormuş. 'Bıçak yok mu?' diye bağırdılar. Onu hemen kestiler. Ondan sonra ikinciyi kestiler arabanın içinde. Diğer kamyon da yol üzerindeydi. Orada da 4 tane kestiler. Pek iyi olmadı o hayvanlara. Kestikten sonra götürdüler. Canlı hayvanları burada bıraktılar. Sonra gelip onları da götürdüler. Birkaç kere 'siz nereden geldiniz?' diye sorduk, söylemediler." diye konuştu.