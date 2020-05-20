Sultangazi'de 800 bin kaçak maske ele geçirildi

Jandarma ekiplerince, tekstil atölyesine düzenlenen operasyonda 800 bin adet maske ele geçirilirken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler alırken, emniyet güçleri salgını fırsat bilerek kaçak üretim yapan kişilere yönelik denetimleri sıklaştırdı.

İstanbul Sultangazi'de bir tekstil atölyesinde, piyasaya sürülmek üzere izinsiz koruyucu maske üretimi yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti.

800 BİN KAÇAK MASKE ELE GEÇİRİLDİ

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, depolanmış ve üretim izni ile belgesi bulunmayan, piyasa değeri yaklaşık 700 bin lira olan 800 bin adet maske ele geçirildi.

Üretimin yapıldığı ve ürünlerin depolandığı tekstil atölyesi de mühürlenirken, iş yeri sahibi M. C. gözaltına alındı.

İŞ YERİ SAHİBİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri tarafından iş yeri sahibi M. C. hakkında adli ve idari işlemlere başlanılırken, ele geçirilen 800 bin adet maske ise İçişleri Bakanlığının Genelgesi doğrultusunda, kamu yararına kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.