Sultangazi'de ağacın araç üzerine devrilme anı kamerada
Karla kaplanan ağacın, park halindeki otomobil üzerine devrilme anı, bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
- DHA
- 15.02.2021 - 10:31
- Güncelleme : 15.02.2021 - 10:47
Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi'nde kar yağışını görüntülemek isteyen bir vatandaş, pencereye çıktı.
O esnada yağan karı görüntüleyen vatandaşın cep telefonu kamerasına, ağacın devrilme anı saniye saniye yansıdı.
OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ
Olayda yaralanan olmazken devrilen ağaç, park halindeki bir otomobile zarar verdi.
Sultangazi'de ağacın araç üzerine devrilme anı kamerada VİDEO