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    Sultangazi'de ağacın araç üzerine devrilme anı kamerada

    Karla kaplanan ağacın, park halindeki otomobil üzerine devrilme anı, bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
    • DHA
    • 15.02.2021 - 10:31
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 10:47
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    Sultangazi'de ağacın araç üzerine devrilme anı kamerada

    Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi'nde kar yağışını görüntülemek isteyen bir vatandaş, pencereye çıktı.

    O esnada yağan karı görüntüleyen vatandaşın cep telefonu kamerasına, ağacın devrilme anı saniye saniye yansıdı.

    OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ

    Olayda yaralanan olmazken devrilen ağaç, park halindeki bir otomobile zarar verdi.

    Sultangazi'de ağacın araç üzerine devrilme anı kamerada VİDEO

    Sultangazi de ağacın araç üzerine devrilme anı kamerada #1

    Sultangazi de ağacın araç üzerine devrilme anı kamerada #2

    Sultangazi de ağacın araç üzerine devrilme anı kamerada #3

    Sultangazi de ağacın araç üzerine devrilme anı kamerada #4

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