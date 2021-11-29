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    Sultangazi’de anne ve kızı ölümden saniyelerle kurtuldu

    Sultangazi'de lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatıdan kopan parçalar sokağa düştüğü esnada sokaktan geçen anne ve kızının saniyelerle ölümden kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 29.11.2021 - 23:40
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 23:53
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    Sultangazi’de anne ve kızı ölümden saniyelerle kurtuldu

    Akşam saatlerinde İstanbul'un Sultangazi ilçesi Malkoçoğlu Mahallesi 308. Sokak’ta meydana gelen olayda, gün boyu etkili olan şiddetli lodosta sokak üzerinde bulunan bir binanın çatısı uçtu.

    ANNE VE KIZI SON ANDA KURTULDU

    Çatıdan kopan parçalar ise sokağa düştü. Bu sırada sokaktan geçen anne ve kızı saniyelerle ölümden kurtuldu.

    Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Sultangazi’de anne ve kızının ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar VİDEO

    Sultangazi’de anne ve kızı ölümden saniyelerle kurtuldu #1

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