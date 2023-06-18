Sultangazi'de araç bariyerlere çarptı: 1 ölü Sultangazi'de gece saatlerinde meydana gelen kazada bariyerlere çarpan hafif ticari araç yan yattı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA

İstanbul'da gece saat 23.30 saatlerinde Tem Otoyolu Edirne istikametinde Sultangazi çıkışında, bariyerlere çarpan 34 FAL 853 plakalı hafif ticari araç kontrolü kaybederek yan yattı.

Araçtaki yolcu yaşamını yitirdi

Araçta sürücü ve 1 yolcu hafif yaralı olarak kurtulurken araçta bulunan diğer yolcu kazada hayatını kaybetti.

Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri yolu geçici olarak trafiğe kapattı.

İnceleme başlatıldı

Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Cenaze bulunduğu yerden kaldırılarak otopsisi yapılmak üzere Yenibosna Adlî Tıp Merkezi'ne götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.