Sultangazi'de fuhuş operasyonunda 6 kişi yakalandı

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1'i yabancı uyruklu 3 kadınla beraber, toplam 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Sultanbeyli'de bulunan bir apartmanın 4'üncü katında fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine motorize Yunus ekipleri harekete geçti.

Ekipler adrese operasyon düzenledi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonda evde bulunan 1'i yabancı uyruklu 3 kadınla birlikte, 3 erkek gözaltına aldı.

Yakalanan 3 kişi gözaltına alınmamak için polise direnirken, gözaltına alınanlardan biri tamirci olduğunu ve evde bulunan televizyonu tamir etmek için evde olduğunu belirtti.

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"FAL BAKIYORDUK"

3 kadın, emniyetteki ifadelerinde fal bakmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Operasyonda yakalanan erkeklerden biri de ifadesinde, emlakçı olduğunu ve eve bakmak için orada bulunduğunu belirtti.