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- Sultangazi'de fuhuş operasyonunda 6 kişi yakalandı
Sultangazi'de fuhuş operasyonunda 6 kişi yakalandı
Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1'i yabancı uyruklu 3 kadınla beraber, toplam 6 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 13.05.2020 - 11:10
İstanbul Sultanbeyli'de bulunan bir apartmanın 4'üncü katında fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine motorize Yunus ekipleri harekete geçti.
Ekipler adrese operasyon düzenledi.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Düzenlenen operasyonda evde bulunan 1'i yabancı uyruklu 3 kadınla birlikte, 3 erkek gözaltına aldı.
Yakalanan 3 kişi gözaltına alınmamak için polise direnirken, gözaltına alınanlardan biri tamirci olduğunu ve evde bulunan televizyonu tamir etmek için evde olduğunu belirtti.
Sultangazi'de fuhuş operasyonunda 6 kişi yakalandı ViDEO
"FAL BAKIYORDUK"
3 kadın, emniyetteki ifadelerinde fal bakmak için bir araya geldiklerini söyledi.
Operasyonda yakalanan erkeklerden biri de ifadesinde, emlakçı olduğunu ve eve bakmak için orada bulunduğunu belirtti.