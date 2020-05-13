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    Sultangazi'de fuhuş operasyonunda 6 kişi yakalandı

    Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1'i yabancı uyruklu 3 kadınla beraber, toplam 6 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 13.05.2020 - 11:10
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    Sultangazi'de fuhuş operasyonunda 6 kişi yakalandı

    İstanbul Sultanbeyli'de bulunan bir apartmanın 4'üncü katında fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine motorize Yunus ekipleri harekete geçti.

    Ekipler adrese operasyon düzenledi.

    6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Düzenlenen operasyonda evde bulunan 1'i yabancı uyruklu 3 kadınla birlikte, 3 erkek gözaltına aldı.

    Yakalanan 3 kişi gözaltına alınmamak için polise direnirken, gözaltına alınanlardan biri tamirci olduğunu ve evde bulunan televizyonu tamir etmek için evde olduğunu belirtti.

    Sultangazi'de fuhuş operasyonunda 6 kişi yakalandı ViDEO

    "FAL BAKIYORDUK"

    3 kadın, emniyetteki ifadelerinde fal bakmak için bir araya geldiklerini söyledi.

    Operasyonda yakalanan erkeklerden biri de ifadesinde, emlakçı olduğunu ve eve bakmak için orada bulunduğunu belirtti.

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