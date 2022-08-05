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    Sultangazi'de havan topu mermisi bulundu

    Sultangazi'de polis merkezi amirliğinin yanında yapılan yol kazı çalışmasında havan topu mermisi çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2022 - 09:59
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    Sultangazi'de havan topu mermisi bulundu

    Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi Mahmutbey Yolu Caddesi Şehit Mustafa Tercan Polis Merkezi Amirliği'nin hemen yanında, iş makinelerinin çalıştığı alanda kazı yapan iş makinesi operatörü, havan topu mermisini fark ederek, çalışmaları durdurdu.

    İBB çalışanları durumu hemen polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine ekipler gelerek, şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

    İncelemeye alındı

    İncelenmek üzere Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne götürülen bombanın menşei ve kaç yıllık olduğu incelemelerden sonra belirlenecek.

    Belediye çalışanlarından Fevzi Güler, havan topu mermisinin bulunduğu bölgenin daha önce askeri alan olduğunu belirterek, "Kazı yaparken arkadaş gördü. Bizde polise haber verdik. Havan topu mermisi olabilir. Burası eskiden askeri alandı. Benim çocukluğum burada geçti. Bizde ufakken benzeri şeyler buluyorduk. Ama bu kadar büyüğünü de bulmamıştık." dedi.

     

     


    Sultangazi havan topu mermisi

    Sultangazi havan topu mermisi

    Sultangazi havan topu mermisi

    Sultangazi havan topu mermisi

    Sultangazi havan topu mermisi

    Sultangazi havan topu mermisi

    Sultangazi havan topu mermisi

    Sultangazi havan topu mermisi


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