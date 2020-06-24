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- Yolcuyla tartışan sürücü trafikten men edildi
Yolcuyla tartışan sürücü trafikten men edildi
Maske takmadığı ve sigara içtiği gerekçesiyle yolcu tarafından uyarılan minibüsçü için İBB harekete geçti.
- DHA
- 24.06.2020 - 15:35
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Sultangazi ilçesinde minibüs şoförlüğü yapan ve koronavirüs tedbirlerini ihmal eden şoför ile İBB ilgilendi...
Dün sabah saatlerinde işe gitmek için bindiği minibüste şoförün maske takmadığını ve sigara içtiğini gören Nursel Güner isimli kadın yolcu, minibüs şoförünü maske kullanmaması ve sigara içmesi üzerine uyardı.
HAKARET ETTİ, ZORLA ARAÇTAN İNDİRDİ
İkili arasındaki tartışma büyüyünce minibüs şoförü, kadın yolcunun üzerine yürüyerek hakaret etti. Yolcuyu zorla minibüsten indiren şoföre karşı, İBB harekete geçti.
Sultangazi'de maske takmayan minibüsçü trafikten atıldı - VİDEO
TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
İBB, minibüs şoförüne ceza kesildiğini ve trafikten men edildiğini açıkladı.