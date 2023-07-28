Sultangazi'de orman yangını: İnsan zinciri oluşturarak kovalarla su taşıdılar

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DHA

Sıcak havaların tetiklediği orman yangınlarından biri, bugün İstanbul Sultangazi’de çıktı.

Saat 12.25 sıralarında Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda çıkan yangının ihbar edilmesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Müdahale için havadan da destek istendi.

Yanan alana çevresinde oturanlar ise bahçe hortumlarıyla müdahale etti.

Bölge yakınında bulunan polis eğitim merkezindeki onlarca polis adayı da, Alibeyköy Barajı’na doğru insan zinciri oluşturdu.

Peşi sıra dizilenler, kovalarla yanan alana su taşıdı.

Olay yerine varan itfaiye yaklaşık 45 dakika süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

Yanan alanda soğutma çalışması yapıldı.

İstanbul Valiliği'nden yangınla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

Saat 12.25'te Sultangazi İlçesi Kent Ormanı mevkiinde ormanlık alanda yangın çıkmış olup yangına orman işletme müdürlüğü 5 arazöz, 1 su tankeri, 1 müdahale aracı; İtfaiye komuta merkezi 72 personel 22 takım itfaiye aracı ve 7 su tankı; emniyet müdürlüğü 12 TOMA; AFAD ise 29 personel ve 2 kurtarma aracıyla müdahale etmektedir. Yangında 2 hektarlık ormanlık alan etkilenmiştir.