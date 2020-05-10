Sultangazi'de paket servisi yapan kuryeye para cezası

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Polis ekipleri ters yönden telefonla konuşarak seyir halinde ilerleyen kasksız kuryeye para cezası keserken, kurye ceza yememek için ekipleri ikna etmeye çalıştı.

İstanbul Sultangazi'de koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle emniyet güçleri denetimlere devam ediyor.

Atatürk Bulvarı'nda denetim yapan devriye ekipler emirliğine bağlı motorize Yunus Timleri, araç sürücülerinin yanı sıra motorlu kuryeleri de denetledi.

CEZA YEMEMEK İÇİN POLİSİ İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Durdurulan araç sürücüleri ve motorlu kuryelerin kimliklerine ve izin kâğıtlarına bakıldı.

Denetimler sırasında ters yönden telefonla konuşarak seyir halinde ilerleyen kasksız motorlu kurye, polis ekipleri tarafından durduruldu.

Kuryeye, kask takmadığı ve seyir halinde telefonla konuştuğu için para cezası kesildi.

3 BİN 150 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Denetimlere takılan bir başka motorlu kuryenin ise izin kâğıdının bulunmadığı belirlendi.

İş yeri sahibi ile telefonda görüşen polis, izin kâğıdının bulunmamasından dolayı kuryeye 3 bin 150 lira idari para cezası kesileceğini belirtti.