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Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üzeri 3 kişinin, polise yakalanmamak için otların arasına saklandığı anlar kameraya yansıdı.

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı.

Salgınla mücadelenin başarılı bir şekilde devam etmesi nedeniyle belirli saatler arasında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmasına izin verilmişti.

Fakat zaman zaman bazı vatandaşların kuralları ihlal ettiği görüldü.

OTLARIN ARASINA SAKLANDILAR

İstanbul Sultangazi'de sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde 65 yaş üstü 3 kişi, devriye gezen polis ekiplerine yakalanmamak için boş bir arazide otların arasına uzanarak saklanmaya çalıştı.

Bir süre otların arasına gizlenen şahıslar, daha sonra ayağa kalkarak hızlıca bölgeden uzaklaştı.

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sultangazi'de, polisi gören 3 kişi saklanmaya çalıştı ViDEO