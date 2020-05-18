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    Sultangazi'de polisi gören çocuklar kaçtı

    Koronavirüs tedbirlerince sokağa çıkması yasaklanan çocuklar, boş arazide oyun oynarken polise yakalandı.
    • DHA
    • 18.05.2020 - 11:30
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    Sultangazi'de polisi gören çocuklar kaçtı

    Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri, 20 yaş ve altı gençlerin sokağa çıkması yasaklanmıştı.

    Zaman zaman ise bazı vatandaşların kurallara uymadığı görüldü.

    POLİSİN ANONSUNU DUYAN ÇOCUKLAR KAÇTI

    İstanbul Sultangazi'de sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar, dışarı çıkarak boş bir arazide oyun oynadı.

    Devriye gezen ekipler, çocuklara eve gitmesi yönünde anons yaparken, anonsu duyan çocuklar ise kaçmaya başlarken, çocukların kaçtığını gören sokak köpekleri de onları takip etti.

    O anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Sultangazi'de polisi gören çocuklar kaçtı ViDEO

    GENÇLERDEN BİRİ YAKALANDI

    Öte yandan bir başka görüntü de ise akşam saatlerinde gezen bir grup genç,  devriye görevindeki 'Gece Kartalları'nı gördü.

    Gençler, Gece Kartalları'na yakalanmamak için kaçtıkları sokağın başında saklandı.

    Kaçan gençlerden birinin, Gece Kartalları tarafından yakalandığı ve kurallara uymadığı için uyarıldığı belirtildi.

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