Sultangazi'de sosyal mesafesiz lokanta açılışı

Suriye uyruklu dükkan sahibinin lokanta açılışında bedava döner dağıtmasıyla, sosyal mesafe ve maske takma kuralı hiçe sayıldı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi'nde lokanta açılışı yapan Suriye uyruklu bir kişi, açılışa özel bedava döner dağıttı.

Bedava dönere en çok ilgiyi gösteren ise çocuklar oldu.

SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Sosyal mesafe kuralının hiçe sayılarak açılış yapıldığı ihbarını alan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı motorize Yunus polisi de, olay yerine gitti.

İş yeri sahibi ve çalışanlarının yanı sıra bedava döner almak isteyen çoğu kişinin maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

"YAPTIĞINIZA BAKIN"

Gördüğü manzara karşısında şaşıran bir polis memuru, iş yeri sahibine, “Önce sağlık. O kadar tedbir alıyoruz, sizin yaptığınıza bakın” dedi.

İçeride bulunanları dışarı çıkaran ekipler, iş yeri sahibini kurallara uyması yönünde uyarırken, maskesi bulunmayanlara da maske dağıttı.







