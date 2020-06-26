İstanbul'da küçük çocuk, temizlikçiyi depoya kilitledi

Sultangazi'de yetiştirme yurdundan kaçan çocuk, sigara için ortalığı birbirine kattı.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde Ahmed-i Hani Parkı'nda görevli olan temizlik görevlisi, sabah saatlerinde parkın deposuna kilitlendi.

Parkın genel temizliğini yapan temizlik görevlisi, temizliğinin ardından eşyalarını bırakmak için parka ait depoya girdiği sırada, deponun kapağı üzerine kapatıldı.

Temizlik görevlisinin bağırma seslerini duyan çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

ÇEVREDEKİLER KURTARDI

Temizlik işçisinin, 15 yaşındaki Hikmet Ali K. isimli çocuk tarafından depoya kilitlendiği fark edilince vatandaşlar, küçük çocuğun elinden anahtarı alarak deponun kilidini açtı.

Depoda kısa süreli mahsur kalan temizlik görevlisi, kendisini Hikmet Ali. K.'nin kilitlediğini ve depodan vatandaşlar sayesinde kurtarıldığını söyledi.

"8 YILDIR BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIM"

İtfaiye ekiplerinin önlem alması yönünde uyarısı üzerine temizlik görevlisi, "Ben 8 yıldır buradayım. Böyle bir şey yaşamadım." diye cevap verdi. Olayı gerçekleştiren çocuk, temizlik görevlisinden özür dilerken itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından olay yerinden ayrıldı.

"SOPAYLA VURACAKTI, ZORUMA GİTTİ"

Parkta otururken temzilik görevlisinden sigara istediğini söyleyen Hikmet Ali K., "Kendisinden sigara istedim, vermedi. Bana küfür etti. Sopayla ayaklarıma vurdu. 'Bekle burada geleceğim' dedi. Sonra depoya girdi. Orada bulunan sopayı çıkarıp bana vuracaktı. Benim de zoruma gitti. Ben de üzerine kapağı kapattım, deponun kapısını kilitledim." ifadelerini kullandı.

YURTTAN KAÇMIŞ

Eyüpsultan'da bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Ayvansaray Çocuk Destek Merkezi'nde kaldığını öne süren Hikmet Ali K., buradan kaçtığını ve İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan teyzesinin yanında kaldığını söyledi. Çocuğun yanında bulunan Nedim Duman ve Emre Gürkan isimli iki genç, Hikmet Ali K.'nin yurttan kaçtığını belirterek, çocuğa sahip çıktıklarını söyledi.























