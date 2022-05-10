Petrol
105.81
-0.12%
Euro
16.07
0.83%
Dolar
15.19
0.70%
Altın
909.68
1.16%
Borsa
2490
0.99%
Bitcoin
498.239
-2.81%
BTXN Coin
14.38
-6.74%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Sümela'da saklı mekanlar gün yüzüne çıktı

    Sümela Manastırı’ndaki şapeller, keşiş ve öğrenci odaları, çan kulesi, çilehane, misafirhaneler ve mahzenlerden oluşan saklı mekanlar, manastır tarihinde ilk kez tüm alanları ile ziyarete açıldı.
    • 10.05.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 10:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sümela'da saklı mekanlar gün yüzüne çıktı

    Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, Trabzon'un Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı'nda; 2016 yılının Şubat ayında restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi başlatıldı.

    Endüstriyel dağcılar, yamaçları güçlendirdi

    Kaya düşme riskine karşı yamaçtaki riskli parça ve bloklar düşürülerek ıslah çalışması yapıldı.

    Endüstriyel dağcılar, taş düşmelerine karşı yamaçları çelik ağlarla örüp, güçlendirdi.

    Manastır bu süreçte 3 kez sınırlı zaman diliminde kısmen ziyarete açıldı.

    Sümela'da saklı mekanlar gün yüzüne çıktı VİDEO

    Kaya düşme tehlikesine karşı önlem

    1 Kasım 2021'de 4'üncü kez ziyarete kapatılan manastır girişinde tehlike oluşturan 360 tonluk kaya kütlesi, çelik ağ ile bohçalama yöntemiyle yerine sabitlendi ancak kaya blokunda süren risk nedeniyle yeni bir tedbirin alınması kararlaştırıldı.

    Bunun üzerine manastırın giriş kapısının üzerinde yer alan kaya bloku, 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlendi.

    Manastır'da ince restorasyon kapsamında sızan yüzey suları nedeniyle tahrip olan fresklerde onarıldı.

    Sümela da saklı mekanlar gün yüzüne çıktı #1

    İğneyle kuyu kazar gibi analiz yapıldı

    14 restoratör ve kimyagerden oluşan grup iğneyle kuyu kazar gibi analiz yaparak, su yollarını değiştirip freskleri onardı.

    Restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi tamamlanan manastırın kapıları, 6 yıl sonra tüm alanları ile 1 Mayıs’ta ziyaretçilere açıldı.

    Sümela da saklı mekanlar gün yüzüne çıktı #2

    Saklı alanlar gün yüzüne çıktı

    Manastırdaki restorasyon sırasında saklı mekanlar da gün yüzüne çıkarıldı.

    Ana Kaya Kilisesi’nin sağında yer alan 10 şapel, çan kulesi, misafirhane, keşiş ve öğrenci odaları, mahzen ve benzeri yapılar manastır tarihinde ilk kez tüm alanlarıyla ziyarete açılmış oldu.

    Restorasyon sırasında keşfedilen gizli şapele ise ulaşma çalışmaları sürüyor.

    Patika yolla ulaşılacak şapel, restorasyonun ardından ziyarete açılacak.

    DHA tarafından görüntülenen saklı mekanlarda, yerli-yabancı ziyaretçiler ağırlanıyor.

    Sümela da saklı mekanlar gün yüzüne çıktı #3

    Şair türkülerle karşılıyor

    Manastıra gelenler araçlarını otoparka bıraktıktan sonra toplu taşıma araçları ile tarihi mekanın girişine taşınıyor.

    Burada kemençe çalan yöre şairi tarafından türkülerle karşılanan ziyaretçiler, zemini ahşap kaplı patika yol ve merdivenleri tırmanarak manastıra ulaşıyor.

    Manastıra girenler dolaştıkları alanlarda hem görevliler hem de kurulan ekranlar aracılığı ile tarihi yapı hakkında bilgilendiriliyor.

    Sümela da saklı mekanlar gün yüzüne çıktı #4

    “Tarihi doku korunmuş”

    Manastırı ziyarete gelen Gamze Pelin Atalay, “Çok eski halini de hatırlıyorum. 10 önce de gelmiştim buraya. O günden bu zamana kadar bakıldığında çok değişiklik olmuş. Yeni odalar ziyaretçilere açılmış. Eskiden daha dar bir alan içerisinde gezimizi sonlandırıyorduk. Gezebildiğimiz alan nereden baksanız eskiye nazaran 5 katına çıktı. Tarihi doku da korunmuş.” dedi.

    Sümela da saklı mekanlar gün yüzüne çıktı #5

    “Çok güzel bir atmosferi var buranın”

    İstanbul’dan manastırı görmeye gelen Kani Çolak da “Ben en son 8 yıl önce manastıra gelmiştim. Çok güzel değişiklikler olmuş. Çok güzel bir atmosferi var buranın. Çok daha güvenli bir hale getirilip çok daha geniş alanı ziyaret etme fırsatı sunmuşlar.” diye konuştu.

    Alican Demir ise “Gezmek için çok alanımız açıldı. Fresklerin üzeri kapalıydı. Şimdi onları da açtılar. Freskleri görme fırsatımız oldu.” dedi.

    Sümela da saklı mekanlar gün yüzüne çıktı #6

    Sümela Manastırı

    Yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor.

    Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre, 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor.

    2010'da binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

    Sümela da saklı mekanlar gün yüzüne çıktı #7

    Sümela da saklı mekanlar gün yüzüne çıktı #8

    Sümela da saklı mekanlar gün yüzüne çıktı #9

    Sümela da saklı mekanlar gün yüzüne çıktı #10


    İlginizi Çekebilir

    GSB 2022 Gençlik Kampı başvuru ekranı: Gençlik Kampı şartları nelerdir, ücretli mi?
    Diğer spor haberleri

    GSB 2022 Gençlik Kampı başvuru ekranı: Gençlik Kampı şartları nelerdir, ücretli mi?

    Geleceğinizi garanti altına alacak Altcoin listesi
    CryptoTrade

    Geleceğinizi garanti altına alacak Altcoin listesi

    Arnavutköy'de tekme tokat telefon kavgası
    3. Sayfa

    Arnavutköy'de tekme tokat telefon kavgası

    Görüş Bildir